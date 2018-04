Regime despeja família de Neda e proíbe funeral

Autoridades iranianas despejaram a família de Neda Agha Soltan, a estudante de 26 anos que teve sua morte registrada em vídeo - sucesso imediato no YouTube e atualmente um dos principais símbolos dos manifestantes. Pouco depois do assassinato a tiros da jovem, no sábado, parentes teriam sido forçados a deixar a casa onde Neda morava, uma residência de classe média alta no leste de Teerã. Vizinhos disseram ao jornal The Guardian que o corpo da jovem não foi devolvido à família e autoridades teriam proibido a realização de um velório ou de cerimônias em mesquitas para Neda. Ela já teria sido enterrada sem o consentimento da família. "Eles (os parentes de Neda) foram forçados a deixar sua casa", disse um vizinho que pediu anonimato.[THE FAMILY] O governo iraniano acusa os manifestantes de terem arquitetado a morte de Neda para incitar novos protestos. O jornal pró-governo Javan chegou a afirmar que o correspondente da BBC expulso do Irã, Jon Leyne, contratou "bandidos" para atirar em Neda com o objetivo de transformar a tragédia em um documentário. Segundo a Irna, a principal agência estatal de notícias, Neda foi morta por "grupos que querem criar uma divisão no país". O objetivo, afirma a Irna, seria demonstrar a "crueldade" da República Islâmica. LUTO VETADO Pouco após a morte de Neda, vizinhos iniciaram protestos na rua onde a estudante de filosofia morava. Mas policiais conseguiram abafar as manifestações rapidamente. De acordo com a tradição persa, famílias em luto colocam um anúncio fúnebre e uma faixa preta no lado de fora de sua residência. Mas no caso de Neda a polícia teria retirado os sinais e proibido qualquer manifestação pública de luto. Em seguida, teria sido determinado o despejo dos parentes. "Ainda estamos com muito medo", afirmou ao Guardian uma vizinha. "Não tivemos paz nos últimos dias, imagine então a família (de Neda). Ninguém foi autorizado a consolá-los, eles ficaram sozinhos, presos, e sua filha tinha acabado de morrer. Amigos vieram prestar condolências, mas a polícia os mandou embora." Até ontem, policiais à paisana vigiavam a rua que Neda morava.