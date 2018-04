Regime fraudou seguradoras internacionais Pyongyang fraudou seguradores internacionais para arrecadar verbas para seus programas de armamento e financiar o estilo de vida dispendioso do líder Kim Jong-il, divulgou ontem o jornal "Washington Post". "O governo norte-coreano obteve centenas de milhares de dólares de algumas das maiores seguradoras do mundo com declarações de sinistros suspeitos: acidentes de trânsito, incêndios, inundações e outras catástrofes", afirmou o jornal. Empresas como a alemã Allianz e a britânica Lloyd?s acusaram Pyongyang de ter declarado um falso acidente de helicóptero em 2003. Segundo o ?Post?, as companhias acusam o regime de ter inventado a queda, usando uma decisão da Justiça local que confirmava o acidente.