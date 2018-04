Regime iraniano afirma que eleição é 'caso encerrado' O Conselho de Guardiães, que tem entre suas atribuições monitorar o processo eleitoral no Irã, insistiu hoje que a eleição presidencial do dia 12 no país está encerrada. O conselho confirmou a vitória em primeiro turno do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad. "O Conselho dos Guardiães anunciou sua decisão final sobre a eleição ontem, portanto o tema da eleição está encerrado", afirmou o porta-voz da entidade, Abbasali Kadkhodai. "O Conselho dos Guardiães é a autoridade final sobre a eleição e nós anunciamos nossa decisão unanimemente."