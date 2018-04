Regime iraniano expõe fragilidade Na maior parte do tempo, relações externas resumem-se a negociações tediosas, comunicados, discursos soporíferos. Mas há momentos de radical descontinuidade - 1789, 1917, 1989 - em que a lógica mesma da história se modifica. Nesses momentos - como o do Irã agora -, a mudança não é provocada aos poucos de cima para baixo. Em vez disso, o poder é radicalmente dispersado. A ação real ocorre nas ruas. O curso futuro dos acontecimentos torna-se altamente incerto. O destino de nações é determinado por olhares e encontros fortuitos: pelos olhares que policiais trocam quando uma multidão de manifestantes se aproxima por uma avenida; pela presença de um líder espontâneo que solta um slogan ou uma canção e provoca um contágio emocional; por um capitão que decide matar ou não seus concidadãos. As mudanças mais importantes ocorrem de modo invisível dentro das cabeças das pessoas. Uma nação que parecia apática de repente se mobiliza. Pessoas enterradas na vida privada de repente sentem que sua dignidade pública foi gravemente ultrajada. Novos hábitos sociais emergem espontaneamente, como os cidadãos de Teerã soltando gritos provocativos de seus telhados à noite. Pequenos gestos unificam uma multidão e simbolizam um futuro diferente, como o momento em que Mir Hossein Mousavi ficou de mãos dadas com sua mulher em público. Em momentos assim, os formuladores políticos e assessores do governo americano quase sempre recuam para a passividade e a cautela. Parte disso é pura prudência. Quando não se sabe o que está ocorrendo, é sensato fazer o mínimo possível porque qualquer coisa que se fizer pode ser mais prejudicial que vantajosa. Parte disso é atitude profissional. Especialistas em política externa são treinados na arte de análise, extrapolação e pensamento linear. Eles simplesmente não têm ferramentas para analisar momentos que são não lineares, que modificam paradigmas e envolvem mudanças radicais de consciência. Por conseguinte, eles quase invariavelmente subestimam a rapidez com que as coisas podem mudar e a velocidade que a mudança pode adquirir. Como escreveu certa vez Michael McFaul, um especialista em democracia do Conselho de Segurança Nacional: "Observadas retrospectivamente, todas as revoluções parecem inevitáveis. Antecipadamente, todas as revoluções parecem impossíveis." Muitos de nós estamos insatisfeitos com as calibrações legalistas da resposta do governo de Barack Obama ao Irã, que foram desproporcionais aos acontecimentos que estão se desenrolando nesse país. Tendemos a apoiar os políticos do governo, como o vice-presidente Joe Biden e a secretária de Estado Hillary Clinton, que vêm trabalhando por uma resposta mais sincera e profunda. Mas os comentários dos primeiros dias não são tão importantes assim. O importante é que a Casa Branca compreenda o alcance do que está ocorrendo. E sobre as grandes questões, acho que o governo está absolutamente correto. A lição central dos acontecimentos é que o núcleo do regime iraniano é frágil. Como todos os regimes autoritários, ele se tornou rígido, paranoico, isolado, inseguro, impulsivo, atrapalhado e ilegítimo. As pessoas que comandam o regime sabem disso, e é por essa razão que a Guarda Revolucionária está tentando consolidar o poder num círculo pequeno e rígido. Os iranianos nas ruas sabem disso. O mundo sabe disso. De agora em diante, a questão central das relações Irã-Ocidente não será o programa nuclear. O regime é mais frágil que o programa. É mais provável o fim do regime que o do programa. A questão central futura será a sobrevivência do próprio regime. Os membros radicalmente inseguros desse governo não farão concessões que possam ameaçar seu controle do poder. O Ocidente não conseguirá retroceder e ver o Irã pelas velhas lentes do compromisso em questões nucleares. As nações do Ocidente terão de elaborar políticas multifacetadas que não só enfrentem o Irã em questões específicas, mas também tentem enfraquecer o próprio regime. Não existe uma fórmula para solapar um regime decrépito. E não há circunstâncias em que os EUA conseguiram desempenhar pacificamente um papel determinante na revolução de um outro país. Mas há ferramentas que os EUA usaram para apoiar democratas locais: mídia independente, aconselhamento técnico, sanções econômicas, e a defesa de valores democráticos. As eleições iranianas instigaram um voragem que levará, algum dia, ao colapso do regime. Apressar a chegada desse dia é agora o objetivo central. *David Brooks é analista político