Regime mata dezenas de civis na Síria, dizem ativistas

BEIRUTE - Dezenas de civis foram mortos nesta quarta-feira, 8, enquanto tropas do governo reforçavam uma violenta ação na cidade de Homs, no centro do país, pelo quinto dia consecutivo, derrubando muitos prédios, segundo ativistas.

O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos afirmou que as mortes foram causadas por disparos e bombardeios das forças sírias. Segundo o grupo, três famílias foram mortas durante a noite na cidade por forças apoiadas pelo regime conhecidas como Shabiha.

"Nós esperamos que o número de mortos aumente, pois muitas vítimas permanecem sob os escombros", disse Rami Abdel Rahman, chefe do grupo sediado no Reino Unido, em entrevista à France Presse. Ativistas afirmaram que os ataques mais intensos ocorreram no bairro de Baba Amr, onde prédios foram completamente destruídos em algumas áreas e a energia e as comunicações estavam cortadas.

Um ativista que está em Homs, Omar Shaker, disse que desde a madrugada os ataques estão intensos, com o uso de foguetes e morteiros. Segundo ele, havia falta de suprimentos médicos.

O Observatório informou que centenas de civis foram mortos desde o ataque lançado na noite de sexta-feira em Homs. Ativistas afirmam que mais de 6 mil pessoas morreram na Síria desde o início da revolta popular, em março passado, contra o regime do presidente Bashar Assad. As informações são da Dow Jones.