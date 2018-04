Regime sírio volta a atacar Homs pelo ar Aviões da Força Aérea da Síria atacaram ontem o centro de Homs, no pior bombardeio ao reduto rebelde em meses, de acordo com ativistas. Os ataques também ocorreram com tanques e morteiros. No norte, ao mesmo tempo, as forças do governo tentam dominar a cidade de Alepo, a segunda mais importante do país.