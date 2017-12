Regimento do príncipe Harry poderá ser enviado ao Iraque O ministro da Defesa do Reino Unido, Des Browne, deve informar nesta quinta-feira, 22, ao Parlamento quais as unidades que serão postadas no Iraque em abril, entre as quais poderia figurar o regimento do príncipe Harry, o filho mais novo do príncipe Charles. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, informou na quarta-feira à Câmara dos Comuns a retirada nos próximos meses de 1.600 dos 7.100 soldados que o Reino Unido tem no país. Em caso de confirmação, o príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono, seria o primeiro membro importante da Família Real britânica a servir na frente de batalha desde 1982, quando um de seus tios, o príncipe Andrew, pilotou um helicóptero na Guerra das Malvinas. O envio de novas unidades ao Iraque faz parte do rodízio de tropas britânicas. O "Blues and Royals", o regimento do príncipe Harry, pode estar na lista. O Ministério da Defesa, a residência oficial do primeiro-ministro e a residência oficial do príncipe de Gales se recusaram confirmar as informações jornalísticas de que Harry, de 22 anos, será enviado ao Iraque. O príncipe, formado na elitista academia militar de Sandhurst, comentou em várias ocasiões seu desejo de servir na frente, causando inquietação sobre sua segurança e a de seus colegas. Segundo a imprensa britânica, o "Blues and Royals" será destacado para Basra, no sul do Iraque, onde está a maior parte das tropas britânicas, para participar de missões de reconhecimento perto da fronteira com o Irã.