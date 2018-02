Regiões da Síria sofrem com falta de eletricidade

"A alimentação de energia está em baixa em várias províncias no centro, sul e nas regiões costeiras do país como resultado de um defeito em uma usina", afirmou Khamis, segundo a SANA.

Não ficou claro onde está localizada a usina afetada, ou o que causou o mau funcionamento. A interrupção afetou cidades, incluindo a capital Damasco.

"Equipes de manutenção e de reparo no ministério estão trabalhando para corrigir o problema e restaurar a energia", acrescentou Khamis.

A Síria tem regularmente passado por grandes apagões desde o início de uma revolta contra o regime do presidente Bashar Assad, em março de 2011. No mês passado, grandes áreas do país ficaram sem energia elétrica após um ataque contra uma linha de alta tensão no centro do país, de acordo com Khamis.

Em algumas partes controladas por rebeldes, o fornecimento de energia elétrica é irregular, ou mesmo inexistente. Fonte: Dow Jones Newswires.