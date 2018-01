Regiões do Afeganistão continuam perigosas, diz militar americano Apesar dos alertas de que partes do Afeganistão continuam "terrivelmente perigosas", o Exército dos Estados Unidos passou a concentrar nesta terça-feira as operações de combate em um comando único - num possível primeiro passo antes de declarar que o país não é mais uma zona de combate. O general John R. Vines, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, repassou o controle sobre as operações de combate para o general Dan K. McNeill, comandante geral das forças de coalizão no Afeganistão. A cerimônia marcou o fim de um comando separado para as operações de combate. Apesar da concentração do comando, Vines alertou que o Afeganistão ainda é um lugar perigoso para os soldados. Na última sexta-feira, um tiroteio terminou com a morte de dois soldados americanos sob seu comando. Outros dois militares morreram no mês passado em uma emboscada organizada por forças rebeldes. "Em algumas partes, o Afeganistão é um país estável. Em outras, porém, é um lugar terrivelmente perigoso", comentou Vines, que continuará no país subordinado a McNeill. "Isso não mudou e provavelmente não mudará num futuro próximo. Haverá bolsões de resistência por todo o país." Remanescentes do Taleban e da Al-Qaeda e soldados leais ao senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, renegado pelo Ocidente, ainda são capazes de promover ações contra soldados estrangeiros e civis, destacou Vines.