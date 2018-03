Registrado 2º caso do vírus Antraz nos EUA O Departamento de Saúde dos Estados Unidos registrou o segundo caso de Antraz na Flórida. Segundo a Globonews, o vírus foi encontrado num colega do homem que morreu na semana passada infectado pela mesma bactéria. As autoridades norte-americanas ainda não sabem como eles contraíram os vírus.