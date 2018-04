Rehn espera que fundo seja fortalecido em cúpula da UE As barreiras de segurança financeira da União Europeia serão fortalecidas, disse o comissário do bloco econômico, Olli Rehn. "Espero uma decisão dos líderes da União Europeia no encontro do próximo mês para fortalecer a efetiva capacidade das barreiras de segurança financeira europeia", disse Rehn, em referência à Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF) e ao futuro Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM), os fundos de resgate da zona do euro. Os lideres de Estado da União Europeia se reunirão em Bruxelas nos dias 1 e 2 de março.