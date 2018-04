Rei aceita renúncia de primeiro-ministro da Bélgica O rei da Bélgica, Albert II, aceitou a renúncia do governo do primeiro-ministro, Yves Leterme, informou hoje o palácio. A decisão foi tomada após o fracasso de uma tentativa de resolver uma disputa entre os falantes de holandês e os de francês no país. Com o fim do atual governo, devem ser convocadas eleições gerais no país para o início de junho. Com informações da Dow Jones.