Rei árabe indica o vice-príncipe da coroa e consolida processo de sucessão

(Atualizada às 16h) RIAD - A Corte Real Saudita anunciou nesta quinta-feira, 27,que o meio-irmão do rei Abdullah, príncipe Muqrin bin Abdulaziz al-Saud, foi indicado vice-príncipe da Coroa, o que o coloca claramente como segundo na linha sucessória para o trono.

Ex-chefe de inteligência do reino, Muqrin é o filho mais novo do fundador da moderna Arábia Saudita, rei Abdulaziz al-Saud. A declaração, que foi reproduzida pela TV estatal Al-Arabiya, diz que ele vai acumular o título como segundo vice-primeiro-ministro e conselheiro do rei.

"O rei Abdullah indica o príncipe Muqrin como rei no caso de as posições de rei e príncipe da coroa fiquem vagas", segundo a TV al-Arabiya, citando uma declaração da corte real.

O rei Abdullah fez 90 anos no ano passado e príncipe herdeiro Salman, 78. Muqrin fez 70 no ano passado.

Como chefe de inteligência de 2005 a 2012, Muqrin se concentrou em confrontar a Al-Qaeda na península arábica.

O maior exportador de petróleo e aliado americano é governado inteiramente por membros da família Al-Saud. A indicação desta quinta coloca um ponto final nas questões sobre quem sucederia o príncipe da Coroa Salman, designado sucessor do rei. / AP e REUTERS