Rei da Espanha é operado neste domingo, diz jornal

Segundo o jornal, o rei foi internado em sua clínica particular La Milagrosa, em Madrid, onde será operado pelo neurocirurgião Manuel de la Torre Gutiérrez. Desta vez, seu afastamento, após a cirurgia, será mais longo e deve se estender por mais de um mês.

De acordo com informações do El País, a cirurgia não foi divulgada oficialmente "para não alarmar, pois a luxação não tem relevância", segundo fontes do Palácio de la Zarzuela. O procedimento de hoje visa a "descompressão neurológica e a estabilização vertebral", afirmou o chefe do serviço médico da Casa do Rei, Miguel Fernández-Tapia Ruano. Don Juan Carlos sofre com a hérnia há algum tempo, mas seu quadro agravou-se nos últimos meses, quando o monarca passou a ter dificuldades de andar ereto.