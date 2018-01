Rei da Jordânia defende iraquianos no pós-guerra O pós-guerra no Iraque deve ser liderado por aqueles que viveram e sofreram durante o regime de Saddam Hussein. Os grupos de oposição criados no exílio devem ter uma participação mínima no processo, disse o rei Abdullah, da Jordânia, durante a entrevista concedida à rede de TV norte-americana CBS. Em parte da entrevista divulgada hoje (23), o rei demonstrou preocupação com o processo de democratização liderado pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha e seu reflexo no mundo árabe. "Se eu fosse um iraquiano que sofreu nos últimos 20, 30 anos, sentiria muito mais afinidade com quem passou pelos mesmos problemas, não com alguém que esteve fora", explicou. Ele, no entanto, considera que a oposição exilada deveria ter uma pequena participação. As nações árabes estão exigindo que os Estados Unidos façam uma transição da administração comandada pelo general aposentado Jay Garner para os civis iraquianos. Os árabes também se opõem à instalação de grupos de oposição apoiados pelos americanos, como é o caso do Congresso Nacional Iraquiano de Ahmed Chalabi. Chalabi, que deixou o país em 1958 e retornou a Bagdá na semana passada com a ajuda dos Estados Unidos, tem sido apontado em Washington como um possível líder político, apesar de o próprio opositor negar qualquer ambição política no país. Abdullah disse que os iraquianos suspeitariam de um líder exilado, o que limitaria a capacidade de discussão da formação do novo governo. Perguntado se uma transição de sucesso de um sistema ditatorial liderado pelo partido Baath para uma democracia poderia motivar movimentos similares no mundo árabe, o rei da Jordânia disse: "Isso permite o resto do mundo árabe a mover-se nesse sentido facilmente." Mas ressaltou que, se a experiência falhar, vai encorajar os inimigos da democracia e do progresso, "Isso seria usado como uma justificativa para muitas pessoas nessa parte do mundo (árabe), para não olhar para o futuro." Veja o especial :