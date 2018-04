Rei da Jordânia faz censura a Netanyahu O rei Abdullah II da Jordânia disse que vai pressionar o governo de Barack Obama na semana que vem para impor a Israel os termos e um cronograma para novas conversações de paz com os palestinos. As preocupações com a questão crescem no governo jordaniano, pois teme-se que a paralisação do diálogo possa impulsionar uma nova rodada de violência no Oriente Médio que tenha como alvo países árabes moderados.