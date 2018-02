Rei da Jordânia questiona compromisso de Bush com a paz O rei Abdullah II da Jordânia adiou uma reunião marcada com o presidente dos EUA, George W. Bush, por conta de questões sobre o comprometimento dos Estados Unidos com o processo de paz no Oriente Médio, informa uma declaração emitida pelo palácio real. A reunião, marcada para quarta-feira em Washington, foi adiada para o início de maio, ?até que discussões e deliberações com autoridades da administração americana esclareçam a posição americana sobre o processo de paz e a situação final dos territórios palestinos?, diz a declaração. O rei já se encontra nos Estados Unidos.