Rei da Jordânia rejeita plano de Olmert para evacuar Cisjordânia O rei Abdullah II da Jordânia afirmou nesta segunda-feira que seu país rejeita o plano proposto pelo primeiro-ministro designado israelense, Ehud Olmert, de retirada de Israel da Cisjordânia. O monarca manifestou tal rejeição em reunião que manteve com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, em visita à capital jordaniana, informa um comunicado da Casa Real da Jordânia. Na reunião com Abbas, Abdullah II reiterou sua rejeição por considerar que "as soluções unilaterais não contribuem para estabelecer uma paz permanente e total no Oriente Médio", indica a nota. Abdullah II referia-se desse modo ao plano que Olmert anunciou na campanha do pleito legislativo israelense de março, que prevê a retirada dos assentamentos judaicos mais isolados da Cisjordânia, e a conservação dos localizados ao redor de Jerusalém Oriental. Além disso, o monarca considerou que a próxima cúpula do Quarteto para o Oriente Médio - integrado por Estados Unidos, a União Européia, Rússia e ONU -, que será realizada em Nova York, no próximo dia 9, é "um importante passo para revitalizar o processo de paz entre palestinos e israelenses". Também participarão dessa reunião representantes de Egito, Arábia Saudita e Jordânia, indica o comunicado. O rei da Jordânia se comprometeu com Abbas a "utilizar todos seus contatos na esfera internacional para conseguir um mecanismo efetivo que permita enviar ajuda ao povo palestino a fim de que seja capaz de superar a crise econômica que vive". Esse compromisso jordaniano ocorre depois de União Européia e Estados Unidos além de outros países ocidentais, anunciarem a suspensão da ajuda financeira ao Governo palestino, liderado pelo movimento extremista islâmico Hamas, por não cumprir os "padrões internacionais" ao negar-se a reconhecer ao Estado de Israel.