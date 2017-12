Rei da Jordânia se choca com celebração de palestinos O rei Abdullah da Jordânia disse hoje, em entrevista à rede de televisão CNN, que é muito cedo para dizer quem são os responsáveis pelos ataques de ontem contra o World Trade Center e o Pentágono. Com relação à celebração dos palestinos ao ataque contra os EUA, o soberano disse: "Ficamos tão chocados quanto vocês. Acho que é um grupo pequeno de pessoas e de forma alguma reflete todos os palestinos ou as pessoas do Oriente Médio". As informações são da Dow Jones.