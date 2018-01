Rei da Suazilândia escolhe sua 12ª esposa O rei Mswati III da Suazilândia escolheu sua 12ª esposa menos de uma semana depois de ter selecionado a 11ª, entre milhares de jovens donzelas do país, informam fontes próximas à realeza. A esposa número 12 foi identificada como Nomonde Fihla, de 18 anos, eleita primeira princesa do concurso Miss Suazilândia, realizado mês passado. Fihla foi uma das milhares de virgens que compareceram ao baile cerimonial onde, todo ano, o rei, que tem 35 anos de idade, escolhe uma noiva. Na cerimônia tradicional, as candidatas, seminuas, dançam para o rei, tentando impressioná-lo. Mswati é o último monarca absoluto na África e vem resistindo à pressão por reformas democráticas. Ele também vem sendo criticado por violar a proibição do sexo com meninas menores - imposta por ele próprio - ao escolher uma adolescente como esposa - no caso, a esposa número 11. Algumas famílias de noivas do rei já entraram na Justiça para ter suas filhas de volta, mas acabaram desistindo das ações.