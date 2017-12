Rei da Suécia é atingido por torta no rosto Um adolescente jogou hoje uma torta de morangos no rosto do rei sueco Carl XVI Gustaf durante uma visita real à cidade de Varberg, no sudeste do país. Segundo a agência de notícias TT, a rainha Sílvia, que é brasileira e estava ao lado dele, não foi atingida. De acordo com a polícia, o agressor, um rapaz de 16 anos, foi derrubado ao chão pela guarda real e detido por policiais. O motivo do ataque ainda não está claro. Segundo testemunhas, o rei teria apenas perguntado ao garoto se ele estava bem antes de receber a torna no rosto.