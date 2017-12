´Rei das serpentes´ morre após ser picado por cobra O homem conhecido como o "Rei das Serpentes da Malásia", Ali Khan Samsudin, morreu nesta sexta-feira, após ter sido picado por uma cobra, informou a imprensa local. Ele tinha 48 anos e bateu recordes mundiais, ao conviver com milhares de escorpiões e centenas de serpentes. De acordo com seu filho Amjad, Samsudin foi picado na mão esquerda por uma cobra-rei de seis metros de comprimento, na última terça-feira, enquanto se apresentava em Kuala Lumpur. Amjad contou à imprensa local que, a princípio, a família não se preocupou com o incidente, pois Samsudin já havia sido picado diversas vezes. "Eu estava tranqüilo", disse o jovem de 21 anos. Segundo Amjad, o estado de saúde de seu pai se agravou somente na quinta-feira à noite. No entanto, quando a família foi visitá-lo no hospital, em Kuala Lumpur, Samsudin já havia falecido. O "Rei das Serpentes" entrou para o Guinness Book em 1997, depois de ter passado 21 dias com mais de 5 mil escorpiões em uma redoma de vidro. Amjad disse que pretende seguir o ofício do pai.