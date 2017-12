"Rei do ecstasy" é detido na Espanha Um homem nascido em Israel e com passaporte francês, considerado um importante traficante da droga "ecstasy", foi detido por autoridades espanholas e está à espera de que os Estados Unidos emitam um pedido de extradição informou hoje a polícia. O homem, identificado como Oded Tuito, foi detido pelas forças públicas espanholas em um hotel da cidade litorânea de Castelldefels, ao sul de Barcelona. O suspeito, que conta com vários comparsas, não ofereceu resistência. Tuito é procurado pela polícia de Nova York e pela DEA (agência de drogas dos EUA) por narcotráfico, lavagem de dinheiro e por participar de crime organizado. Ele é considerado pela polícia o "rei do ecstasy", a droga artificial de produção barata e muito consumida por jovens.