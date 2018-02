Rei do Marrocos ordena vistoria em mesquitas históricas O rei Mohammed VI do Marrocos ordenou neste sábado a especialistas que vistoriem as condições de segurança das mesquitas históricas do país. A determinação do monarca vem à tona um dia depois de o desabamento de um minarete da mesquita de Bab Berdieyinne, no norte marroquino, ter matado 41 pessoas, informa a agência estatal de notícias.