Rei do Marrocos pede ao papa que respeite o Islã O rei Muhammad IV do Marrocos, que convocou seu embaixador na Santa Sé para consultas, pediu ao papa Bento XVI que respeite o Islã da mesma forma como respeita outras religiões, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais. Em mensagem enviada no domingo ao papa e cujo conteúdo foi divulgado nesta segunda-feira, Muhammad IV diz: "Dirijo-me ao senhor, em sua qualidade de chefe da Igreja Católica, para pedir-lhe que tenha, com relação ao Islã, o mesmo respeito que professa a outros cultos e que o Islã, por sua parte, professa a outras religiões celestiais, incluindo o Cristianismo". O monarca marroquino considera que esta é a melhor maneira de "fomentar o diálogo entre as religiões e as culturas". Muhammad IV afirma também que nesta época de extremismos e amálgamas "cabe a nós, como depositários do dever de difusão dos valores de paz, de coexistência e de aproximação entre as nações e os povos, fazer tudo o que for necessário para defender estes nobres Ideais". Muhammad IV ressalta que o Islã "exorta, além disso, à paz e à moderação e rejeita a violência". O rei lembra ainda o "caráter privilegiado" das relações entre o Marrocos e a Santa Sé, que se baseiam, diz, "no diálogo e na concertação sobre todas as questões relativas aos mundos muçulmano e cristão e às relações internacionais". No sábado, Muhammad IV decidiu convocar seu embaixador no Vaticano para consultas, devido ao que considerava "declarações ofensivas" do Papa Bento XVI com relação ao Islã. O ministério de Exteriores anunciou que, "seguindo instruções" de Muhammad IV, o embaixador do rei no Vaticano, Ali Achour, "foi chamado a consultas, a partir de domingo, 17 de setembro, por causa das declarações ofensivas com respeito ao Islã e aos muçulmanos pronunciadas pelo Papa Bento XVI em 12 de setembro" na Alemanha. O rei Muhammad IV é o "comendador dos crentes", ou seja, o chefe religioso dos muçulmanos marroquinos. Bento XVI condenou no último dia 12, na Universidade de Regensburg (sul da Alemanha), o fundamentalismo religioso, afirmou que a "jihad" (guerra santa) vai contra Deus e considerou "irracional" defender a fé com a violência. Recorrendo a um diálogo entre o imperador bizantino Manuel II (1391) com um persa, o papa ressaltou que o governante dizia a seu interlocutor que em Maomé só se viam "coisas más e desumanas, como sua ordem de divulgar a fé usando a espada".