Rei do Marrocos perdoa prisioneiros em festa O rei Mohammed VI do Marrocos perdoou mais de 8.400 prisioneiros, como parte dos festejos de seu casamento, que começaram hoje e durarão três dias. O rei também reduziu as penas de 42.200 presos. Cerca de 1.500 pessoas foram convidadas para o casamento entre Mohammed VI, de 38 anos, e sua noiva, Salma Benani, de 24 anos, formada em engenharia da computação. Entre os convidados estão vários monarcas e o ex-presidente americano Bill Clinton e sua filha, Chelsea.