Rei do Nepal é apedrejado por multidão durante carreata A carreata do Rei Gyanendra foi apedrejada no Nepal nesta sexta-feira quando dirigia-se a um território de peregrinação para celebrar um festival Hindu. O monarca não se feriu, segundo autoridades e testemunhas. O ataque foi o primeiro desse tipo no Nepal, onde o monarca é considerado a encarnação do deus hindu Vishnu, mas tornou-se impopular desde que o Rei Gyanendra tomou o poder, gerando semanas de violentos protestos ano passado. O Rei, de 59 anos, estava a caminho do templo de Pashupatinath, em Kathmandu, quando multidões atiraram pedras aos carros que se aproximaram da avenida. As pedras acertaram um carro que acompanhava o carro do Rei. Gyanendra foi escoltado ao templo, onde orou na "grande noite" do festival do Lorde Shiva, o deus Hindu da destruição. A multidão gritava "Gyanendra ladrão, deixe o país", quando um blecaute deixou o local escuro, segundo Ishwar Dhakal, uma testemunha. A polícia afirma que a multidão foi contida assim que o Rei foi levado de volta ao palácio em segurança. Desde os protestos do ano passado, Gyanendra foi isolado e raramente sai a público. O ataque de sexta veio apesar de autoridades posicionarem milhares de policiais no território de peregrinação com medo de que grupos religiosos pudessem usar o festival para exigir que o país volte a ser um estado hinduísta. A nação era o único estado hindu do mundo até que declarou-se um país secular ano passado. Organizadores do festival afirmaram que aproximadamente 300 mil peregrinos do Nepal e da Índia eram aguardados no templo de Shiva, um dos deuses da trindade hinduísta. Centenas de "sadhus", homens sagrados do Hindu, também eram esperados no local. A mídia local noticiou que alguns grupos religiosos estavam planejando protestar exigindo que o Nepal, onde 80% dos 26 milhões de habitantes são hinduístas, volte a ser um estado Hindu.