Rei e rainha do Nepal são mortos a tiros O rei e a rainha do Nepal estão entre as 12 pessoas mortas em um ataque contra o Palácio Real de Narayan Hity, em Katmandu, nesta sexta-feira à noite, informaram fontes ligadas ao Exército e ao primeiro-ministro. Entre as vítimas, além do rei Birendra e da rainha Aishwarya, estão os príncipes Dipendra, Nirajan, e a princesa Shruti, que foram mortos a tiros, no interior do Palácio.