Rei saudita chega com imensa comitiva à Espanha O rei Fahd, da Arábia Saudita, e uma comitiva de centenas de príncipes sauditas e empregados chegaram hoje à cidade litorânea de Marbella, no sul da Espanha. Ele era aguardado com expectativa havia dias, pois seu séquito de aproximadamente 3 mil pessoas, costuma gastar em média US$ 5 milhões por dia em lojas, restaurantes e hotéis. Uma dezena de luxuosos veículos aguardava no aeroporto da vizinha cidade de Málaga para transportar o rei e os súditos, vindos de Genebra, em 12 aviões Boeing. Fahd, de 79 anos, se submeteu a uma operação de cataratas na Suíça. Ele tem vários problemas de saúde e seu estado não é bom. Há grande especulação em seu país sobre a sucessão, razão pela qual Fahd deve receber a visita de várias autoridades sauditas e estrangeiras.