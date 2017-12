Rei saudita dá calote na Suíça O rei Fahd, da Arábia Saudita, considerado um dos homens mais ricos do mundo, se nega a pagar o total da conta de sua estadia em Genebra, segundo revelou hoje a imprensa local. De acordo com versões, os grandes hotéis da cidade suíça acolherem no mês passado vários membros da corte saudita, que não pagaram o IVA (imposto sobre valor agregado) correspondente à conta na hora de voltar para casa. Todos os hotéis cinco estrelas da Suíça - nove no total - cobram cerca de sete milhões de euros em IVA não pago dos sauditas. Os contadores do rei se negam a acertar a conta alegando que se tratou de uma visita de trabalho, o que libera o pagamento do IVA.