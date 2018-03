Rei Sihamoni faz primeira visita oficial à Coréia do Norte O rei do Camboja, Norodom Sihamoni, embarcou nesta segunda-feira rumo a Coréia do Norte, na sua primeira visita oficial ao país comunista desde que subiu ao trono, em outubro de 2004, após a abdicação de seu pai, Norodom Sihanouk. Segundo fontes oficiais, o objetivo da visita é reforçar as relações amistosas entre os dois países. Sihamoni deverá se reunir com o dirigente norte-coreano, Kim Jong-il. Além disso, vai visitar seu pai e sua mãe, a rainha Norodom Monineath Sihanouk, que estão na Coréia do Norte desde 28 de fevereiro.