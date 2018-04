Rei Sihanouk morre aos 89 anos em Pequim O rei do Camboja, Norodom Sihanouk, morreu de ataque cardíaco no domingo aos 89 anos em Pequim, na China. Sihanouk governou o país entre 1941 e 1955, durante o fim do período colonial francês, e mais tarde entre 1993 e 2004, após o fim do regime genocida do Khmer Vermelho. Desde janeiro, Sihanouk vivia em Pequim, onde recebia tratamento médico para várias doenças. Em 2004, Sihanouk abdicou da monarquia por problemas de saúde e foi sucedido por seu filho Norodom Sihamoni.