Rei Willem da Holanda revela que pilota voos comerciais da KLM

BRUXELAS - O rei Willem Alexander, da Holanda, revelou em entrevista divulgada nesta quarta-feira pelo jornal holandês De Telegraff que pilota há 21 anos voos comerciais da companhia aérea KLM.

Na mesma entrevista, Willem falou sobre sua paixão por voar e relatou que comanda um Fokker 70 da KLM duas vezes ao mês há mais de duas décadas.

Willem, de 50 anos, explicou que os passageiros não costumam se dar conta de que ele está pilotando o avião, pois sempre veste o uniforme e o quepe da companhia, mas admitiu que alguns reconhecem sua voz quando faz avisos durante o voo.

"Sempre dou as boas-vindas aos passageiros em nome do capitão e da tripulação, assim não tenho de dar meu nome", afirmou.

Na entrevista, Willem explicou que aprenderá a pilotar o Boeing 737 durante este verão, já que a companhia substituirá o Fokker 70 por esse tipo de aeronave.

Segundo o monarca, ele quer continuar com sua paixão, pois é "a melhor forma de relaxar".

"Tem um avião, passageiros e uma tripulação e somos responsáveis por tudo. Não podemos levar nossos problemas junto, temos de estar desconectados de tudo e se concentrar no que estamos fazendo", sustentou.

Willem da Holanda, que chegou ao trono em 2013 após a abdicação de sua mãe, a rainha Beatrix, é piloto militar no 334.° esquadrão de transporte do Exército do Ar holandês e coronel da Força Aérea. / EFE