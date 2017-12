Reid diz a FBI que ele preparou seu sapato-bomba Richard Reid, o suposto terrorista do vôo Paris-Miami da companhia aérea American Airlines, declarou ao FBI ter comprado o explosivo para seus sapatos-bomba em Amsterdam (Holanda) e tê-los preparado sozinho, informou à imprensa uma fonte próxima às investigações. A cadeia de televisão NBC disse que Reid, que amanhã comparecerá perante um tribunal de Boston pela segunda vez, foi reconhecido em uma fotografia por alguns militantes da Al-Qaeda prisioneiros das forças americanas no Afeganistão - segundo os quais ele teria freqüentado um campo de adestramento da rede terrorista de Osama bin Laden. No entanto, para o advogado de Reid e para muitos especialistas, o suposto terrorista não pertence à Al-Qaeda. "Não temos conhecimento de qualquer prova que sustente que meu cliente pertença à organização terrorista", disse Tamar Birkhead, o advogado que foi contratado para defender Reid. As declarações de Birkhead foram apoiadas por Reynold Hoover, um ex-agente da polícia federal para os delitos provocados pelo uso do álcool, tabaco e armas de fogo (ATF) e um especialista em antiterrorismo no setor da aviação. Reid não se comportou como un terrorista "de manual": diferentemente dos que cometeram os atentados de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas, ele não agiu para passar despercebido. Tipo estranho - Viajava com uma passagem de ida, não levava bagagem e, antes de embarcar, todos notaram que ele era um "tipo estranho". Após entrar no avião, Reid poderia ter-se trancado no banheiro, acender a mecha de seus sapatos-bomba e fazer a nave explodir; mas, ao contrário, manuseou os fósforos até fazer-se notar pela tripulação e pelos passageiros. "Todas suas ações indicavam a possibilidade de que ele não queria chegar até a tragédia. Reid se deixou descobrir facilmente. Não excluiu que uma organização terrorista o tenha obrigado a pôr à prova os controles de segurança com os sapatos cheios de explosivos", disse Hoover. Reid está detido e isolado na prisão de Plymouth, Massachusetts, mas em uma cela visível para impedir uma tentativa de suicídio. O suposto terrorista está sendo acusado de agredir um comissário de vôo, ato que implica em uma condenação a 20 anos de prisão. Mas o FBI e o promotor Michael Sullivan não excluíram a hipótese de acrescentar novas acusações. Se for confirmado que Reid freqüentou um campo de treinamento da Al-Qaeda, segundo os observadores, ele poderá ser processado por um tribunal militar. Enquanto isso, a mãe de Reid, Lesley Hughes, disse ter sido "surpreendida" pela notícia de que seu filho tentou cometer um atentado. "Estou tão surpresa como qualquer mãe estaria", disse a mulher em um comunicado.