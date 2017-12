Reino Unido, Alemanha e Rep. Checa recusam apoio de cessar-fogo imediato Os ministros do Exterior dos países integrantes da União Européia divulgaram um relatório nesta terça-feira, 1°, pedindo "o cessar-fogo imediato" de Israel na luta contra o Hezbollah. O Reino Unido, a Alemanha e a República Checa rejeitaram o relatório e ofereceram uma alternativa pedindo a Israel que pare com as "hostilidade", mas sem mencionar um limite de tempo para que isso ocorra. O relatório original dizia que a negligência de precauções para evitar perdas de vidas civis no Líbano "constitui em uma série de quebra das leis internacionais de direitos humanos". As três nações contrárias ao relatório alteraram o texto para um pedido de que ambas as partes "façam possível para proteger a população e frear as ações que violem as leis internacionais".