Reino Unido alerta para risco de atentado na Turquia O ministério de Relações Exteriores da Grã-Bretanha alertou para a possibilidade de atentados terroristas em Ancara, capital da Turquia, e Istambul, centro financeiro do país. O governo advertiu que os ataques podem ser iminentes. Segundo a BBC e o serviço de imprensa do governo britânico, foi recomendado que as viagens a ambas localidades, assim como a outras grandes cidades do país, sejam evitadas. O Ministério advertiu ainda aos cidadãos britânicos que se mantenham atentos quando nas proximidades de potenciais alvos, "que simbolizem os valores políticos, religiosos e econômicos do Ocidente, incluindo a Grã-Bretanha".