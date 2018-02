Reino Unido anuncia novas medidas contra terrorismo A ministra do Interior britânica, Theresa May, anunciou nesta segunda-feira novas medidas antiterroristas, uma vez que o nível de ameaça em setembro passou de "substancial" para "severo", que indica um ataque como muito provável. As ações servirão para controlar suspeitos, fortalecer a vigilância online e prevenir empresas de seguro de pagar resgates de terroristas.