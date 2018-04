Reino Unido anuncia retirada de milhares de soldados do Afeganistão

LONDRES - O secretário de Defesa do Reino Unido, Philip Hammond, informou neste domingo que milhares de soldados britânicos deixarão o Afeganistão em 2013. Hammond disse que 500 dos 9.500 militares britânicos que estão no Afeganistão serão retirados ainda em 2012 e que todos estarão de volta até o final de 2014, quando as tropas internacionais devem entregar o controle da segurança para as forças afegãs.

Hammond, porém, não anunciou exatamente quantos soldados voltarão para casa em 2013, embora tenha afirmado que a retirada será "uma significativa redução no número de tropas até o final do ano que vem".

O secretário disse à BBC que "milhares, não centenas" de soldados serão retirados no final de 2013, "mas eu não espero que seja a maior parte de nossas forças". Desde 2011, 433 militares britânicos morreram no Afeganistão. As informações são da Associated Press.