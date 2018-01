Reino Unido anuncia retirada de tropas da Bósnia O Reino Unido iniciou nesta quarta-feira, 21, a retirada de algumas tropas dentre os 600 soldados que fazem parte da força de paz européia na Bósnia. O primeiro grupo de soldados ingleses deixarão a cidade de Banja Luka, onde as tropas britânicas estão instaladas, segundo informou a força de paz (EUFOR, na sigla em inglês). A retirada faz parte do plano de redução do contingente militar no país, que pretende reduzir o número de soldados da EUFOR de 6 mil para 2,5 mil, já que a situação nos Bálcãs é estável. O Reino Unido manterá somente alguns de seus oficiais nos quartéis generais de Sarajevo, a capital da Bósnia. O país enviou suas primeiras tropas para a Bósnia em 1992, quando estourou a Guerra da Bósnia. O conflito envolvia sérvios, croatas e bósnios que lutavam pelo poder da Bósnia recém-independente. No conflito, que durou de 1992 a 1995, mais de 200 mil pessoas foram mortas. A guerra fez com que cerca de um milhão fugissem do país.