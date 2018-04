Reino Unido e UE avaliam como 'positiva' a suspensão de testes nucleares na Coreia do Norte

A União Europeia (UE) enalteceu o anúncio da Coreia de Norte sobre a suspensão dos testes nucleares e de mísseis balísticos, afirmando que a medida mostra a vontade do país de respeitar "suas obrigações internacionais" e de acatar as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), escreveu a representante da UE, Federica Mogherini.

Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido também comemorou o anúncio como um "passo positivo". "Esperamos que isto indique um esforço para negociar de boa fé", disse.

O ministério acrescentou que o Reino Unido segue "comprometido em trabalhar com seus parceiros internacionais" para atingir o objetivo "de uma desnuclearização completa, verificável e irreversível" da península da Coreia e fazer isso "através de meios pacíficos".

Ontem à noite, a Coreia do Norte disse que a partir deste sábado vai suspender os testes de mísseis nucleares e de longo alcance e que planeja fechar os locais em que essas atividades eram realizadas.

Na esteira dos comunicados, a ministra de Relações Exteriores da Suécia, Margot Wallstrom, elogiou o anúncio, dizendo serem "boas notícias", com passos tomados "para diminuir a escalada e adiar a realização de mais testes com bombas e mísseis".

No entanto, ela acrescentou que "temos que manter a pressão com o regime de sanções e tudo mais que estamos fazendo". (Niviane Magalhães, com Associated Press)