Reino Unido busca penas mais severas para imprensa

O secretário de Cultura Jeremy Hunt disse à emissora pública BBC que os periódicos terão de mudar seu sistema de autorregulação, mas assegurou que o governo não pretende interferir no conteúdo desse código. Na opinião de Hunt, a imprensa escrita precisa de um sistema mais estrito de autorregulação, capaz de aplicar castigos efetivos em casos de transgressão.

A Comissão de Queixas da Imprensa pode exigir de um jornal que publique pedidos de desculpas, mas não tem poder de aplicar multas. O sistema de rádio britânico dispõe de um código regulatório distinto.

A pressão por mudanças aumenta na esteira de um escândalo no qual jornalistas de tabloides sensacionalistas realizaram espionagem telefônica de potenciais personagens de suas reportagens. As informações são da Associated Press.