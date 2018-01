Reino Unido confirma destruição de suas armas químicas O Reino Unido destruiu o último de seus velhos arsenais de armas químicas, confirmou nesta terça-feira, 27, o governo britânico. O Reino Unido cumpriu seu compromisso de eliminar esses armamentos até abril, em aplicação da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, que entrou em vigor em 1997. "O dia de hoje é um novo marco em nossos esforços para nos desfazermos dessas armas terríveis", afirmou o secretário de Estado para as Forças Armadas, Adam Ingram. "Nosso objetivo é um mundo sem armas químicas e, por isso, pedimos a todos os países que abandonem seus programas de armas químicas e destruam suas reservas, incluindo suas armas antigas", assinalou Ingram. Apesar de o Reino Unido não dispor de um armamento químico ativo desde os anos 50, especialistas do Exército britânico eliminaram cerca de 4 mil armas químicas dos laboratórios do Ministério da Defesa em Wiltshire (sul da Inglaterra). Segundo Ingram, "esses projéteis ficaram fora de uso militar durante muitos anos". "Destruir essas armas fortemente oxidadas e instáveis foi uma tarefa perigosa e desafiadora", disse. Até o momento, 182 países assinaram a Convenção sobre Proibição de Armas Químicas, sendo o mais recente deles a Líbia, enquanto o Iraque - um dos 13 Estados que ainda não aprovaram o documento - se comprometeu a fazê-lo em um futuro próximo.