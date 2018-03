Reino Unido dá ultimato para Rússia explicar envenenamento de ex-espião

LONDRES - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta segunda-feira, 12, no Parlamento que o ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados com um agente nervoso destinado a fins militares desenvolvido pela Rússia. Segundo ela, é altamente provável o envolvimento do Kremlin no ataque.

May afirmou ainda que o embaixador russo em Londres foi convocado para explicar por que o agente nervoso foi encontrado na casa de Skripal em Salisbury.

Ainda de acordo com a premiê, o Reino Unido concluirá que o ataque implica no uso de força dentro do território britânico caso não haja resposta crível do governo russo.

O secretário do Exterior Boris Johnsson pediu a divulgação completa de seus programas de armas químicas para a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) e deu um prazo de um dia para que Moscou cumprisse esse ultimato.

A Rússia reagiu às declarações de May. "Isto é um espetáculo circense no Parlamento britânico", afirmou a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zajarova, segundo várias agências de notícias./AFP