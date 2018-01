Grã-Bretanha decide entrar em coalizão contra Estado Islâmico na Síria

LONDRES - Políticos britânicos aprovaram ontem a entrada da Grã-Bretanha na coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, que tem bombardeado o Estado Islâmico na Síria.

A votação, com 397 a favor e 233 contra na Câmara dos Comuns significa que os jatos da Força Aérea Real, que já operam contra o Estado Islâmico no Iraque, estão prontos para bombardear a Síria em dias ou até em horas.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, afirmou que, após os ataques terroristas em Paris em novembro, assumidos pelo Estado Islâmico, a Grã-Bretanha deve atacar os militantes do grupo no coração de sua central e não "sentar e esperar que eles nos ataquem".

Jeremy Corbyn, do opositor Partido Trabalhista, foi contra a medida, que chamou de "intervenção irresponsável e despreparada", mas dezenas de políticos do partido votaram a favor do governo, apoiando os ataques aéreos.

O presidente americano, Barack Obama, enviou um comunicado saudando a decisão do Parlamento britânico de aprovar a entrada na coalizão, dizendo que a Grã-Bretanha tem sido um importante aliado na luta contra o Estado Islâmico. / AP