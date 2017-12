Reino Unido diminuirá restrições a líquidos nos vôos O Governo britânico suspenderá parcialmente a proibição de levar líquidos na bagagem de mão nos vôos, medida estabelecida em agosto devido a um suposto plano terrorista para explodir aviões comerciais. Segundo informaram nesta quinta-feira o Ministério dos Transportes e a BAA (operador dos principais aeroportos britânicos), a partir da próxima segunda-feira os passageiros poderão levar uma pequena quantidade de líquidos, como artigos de perfumaria. "A partir de 6 de novembro, os passageiros poderão levar uma quantidade limitada de líquidos, por exemplo gel, loções, pasta de dente, cosméticos líquidos, espuma (de barbear) e alimentos em sua bagagem de mão quando passarem pelos controles de segurança aeroportuários", afirmou a BAA em comunicado. Paralelamente, o Ministério dos Transportes afirmou que "as medidas de segurança estabelecidas nos aeroportos do Reino Unido em agosto foram em resposta a uma ameaça muito real e séria". As mudanças a serem aplicadas a partir da segunda-feira "serão mais convenientes para os passageiros, enquanto se mantém uma rigorosa segurança", acrescentou o ministério.