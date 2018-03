Reino Unido diz que não pagará € 100 bi para deixar União Europeia

LONDRES - O Reino Unido não vai pagar € 100 bilhões para deixar a União Europeia (UE), disse o ministro do Brexit, David Davis, nesta quarta-feira, 3, após o jornal Financial Times informar que o bloco está se preparando para cobrar esse valor dos britânicos.

Citando uma análise própria de demandas mais rígidas - as quais disse serem impulsionadas por Alemanha e França -, o jornal afirmou que € 100 bilhões é um número bruto.

"Nós não vamos pagar € 100 bilhões. O que nós temos que fazer é discutir em detalhes quais são os direitos e obrigações", disse Davis à emissora britânica ITV. Ele também afirmou que o governo do Reino Unido não recebeu um valor da UE para a conta de saída.

O Financial Times informou que após pedidos de Estados membros, os negociadores da UE revisaram seus cálculos iniciais para maximizar as responsabilidades que o Reino Unido teria de cumprir, incluindo pagamentos pós-Brexit de taxas de administração do bloco em 2019 e 2020.

Necessidade. O negociador da Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, sobre o Brexit, o francês Michel Barnier, enfatizou nesta quarta-feira que a soma que o Reino Unido deverá pagar por sua saída do bloco "não é um castigo, nem um imposto", mas representa a necessidade de que Londres cumpra com os compromissos que adquiriu.

"Foram adotados compromissos e estes devem ser cumpridos, é uma questão de responsabilidade", disse Barnier em uma coletiva de imprensa, na apresentação da recomendação da Comissão para a abertura das negociações com o Reino Unido.

Barnier advertiu que "não respeitar as contas é uma situação que pode explodir", e mencionou os "problemas políticos e jurídicos" que poderiam derivar da interrupção dos projetos e programas os quais Londres havia se comprometido a financiar.

Nesse contexto, o negociador da Comissão assegurou que os países-membros da UE jamais pretendiam "pedir um cheque em branco ao Reino Unido", e insistiu que é apenas uma questão de que o país "pague suas contas". / REUTERS e EFE