Reino Unido enfrenta pior onda de frio em 29 anos

A tempestade fechou aeroportos e rodovias e provocou atrasos nas viagens ferroviárias no país inteiro. A neve acumulada nas vias chegou a 50 centímetros.

Cerca de 4.000 pessoas ficaram sem energia elétrica no sul da Inglaterra e os motoristas enfrentaram viagens perigosas com as rodovias congeladas. Os maiores aeroportos, Gatwick e Heathrow, funcionaram, mas centenas de voos foram cancelados devido as más condições do tempo.

Muitas viagens ferroviárias foram canceladas ou sofreram atrasos e o trem Eurostar, que faz a ligação entre Londres/Bruxelas e Londres/Paris, ficou duas horas parado no túnel sob o Canal da Mancha. A empresa administradora do serviço disse que aconteceu uma falha técnica e que investiga as causas do problema.