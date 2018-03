Reino Unido envia carta para a embaixada do Equador O ministério de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou nesta sexta-feira que enviou uma carta para a embaixada equatoriana onde Julian Assange, fundador e ex-editor-chefe do Wikileaks, está escondido para evitar extradição para a Suécia. O ministério não quis falar sobre o conteúdo da missiva, que foi entregue na quinta-feira.