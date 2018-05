Reino Unido enviará conselheiros militares para auxiliar rebeldes líbios

TRÍPOLI - O Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 19, que enviará até 20 conselheiros militares à Líbia par auxiliar os rebeldes que lutam para derrubar o regime do ditador Muamar Kadafi. Os insurgentes e as tropas do ditador travam confrontos há dois meses e as batalhas não resultam em progressos para nenhum dos lados.

Veja também:

Linha do Tempo: 40 anos da ditadura na Líbia

Arquivo: Kadafi nas páginas do Estado

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Especial: Os quatro atos da crise na Líbia

Charge: O pensamento vivo de Kadafi

Os enviados britânicos ajudarão na organização dos rebeldes. Muitos dos líbios contrários ao regime de Kadafi receberam pouco treinamento militar, já que se uniram às forças insurgentes voluntariamente. A ajuda britânica, porém, ficaria restrita a esse plano, sem que haja fornecimento de armas aos opositores, de acordo com informações passadas pelo secretário de Exteriores do Reino Unido, William Hague.

"Como a escala da crise humanitária aumentou, também cresceu a urgência da ampliação dos nossos esforços para defender os civis contra os ataques das forças de Kadafi", disse o diplomata. Os britânicos já forneceram equipamentos de batalha para os rebeldes, mas apenas coletes e telefones, e não armamentos.

De acordo com Hague, os conselheiros se unirão a outros diplomatas britânicos que já trabalham com os opositores líbios em Benghazi, o principal reduto dos rebeldes. Eles atuarão em conjunto com o Conselho Nacional de Transição, o braço político da organização insurgente que comanda a parte leste do país e já foi reconhecido pela Itália, pela França e pelo Catar.

"Eles vão aconselhar o Conselho Nacional de Transição sobre como melhorar suas estruturas militares organizacionais, a logística e a comunicação, inclusive sobre como melhorar a distribuição de ajuda humanitária e de medicamentos", detalhou Hague, reiterando que o objetivo não é ajudar militarmente o movimento que quer derrubar Kadafi.