Reino Unido enviará mais 1,4 mil soldados ao Afeganistão O secretário britânico de Defesa, Des Browne, confirmou nesta segunda-feira, 26, que o Reino Unido enviará 1,4 mil soldados ao Afeganistão para enfrentar a milícia fundamentalista islâmica Taleban. A notícia do envio de tropas adicionais havia sido confirmada na sexta-feira, 23. No entanto, o número de soldados que serão enviados foi divulgado somente nesta segunda, dias após o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, ter confirmado uma retirada parcial do Iraque. Com esse envio adicional de tropas, o número de soldados do Reino Unido no Afeganistão deve chegar a 7,7 mil. Por outro lado, com a retirada anunciada por Blair, o contingente britânico no Iraque deve ser reduzido a 5,5 mil soldados. O aumento das tropas no Afeganistão reflete uma reivindicação de comandantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do presidente americano, George W. Bush, que alertaram para um possível aumento da violência no país asiático, a partir do fim do inverno no hemisfério norte. "Decidimos que é correto para o Reino Unido enviar forças adicionais", disse Browne, na sexta. "Estamos tentando conseguir o comprometimento de outras nações para ampliar o tamanho das forças da Otan no Afeganistão."